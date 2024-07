Reprodução Instagram Davi compra carro zero km

O ex-BBB Davi Brito, de 21 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (23) para compartilhar com os fãs a nova aquisição financeira: um carro de luxo. O modelo escolhido pelo vencedor da última edição do "Big Brother Brasil" foi uma Hilux SW4 2024.







"Costumo dizer que parado só é poste. Eu sou uma pessoa desenrolada. Sou correria desde pequeno. Não meço esforços para trabalhar. Não peço nada para ninguém. Se tiver que fazer, eu mesmo faço, vou para cima do problema. Não fico parado e estou desenrolando a minha correria, fazendo os meus investimentos. E fé em Deus, a tendência é só subir", declarou ele.





O veículo é avaliado em quase R$ 500 mil. Ao anunciar a compra do carro, o baiano aparecia dirigindo o carro direto da loja. Fora a Hilux, Davi também tem investido em imóveis. Ele construiu uma mansão em Salvador, na Bahia, e teria comprado um segundo imóvel como forma de investimento.





Término

Recentemente, o campeão do "BBB 24" e a musa do Boi Garantido, a influenciadora Tamires Assis , colocaram um fim no affair que viviam. O baiano cancelou um encontro com ela alegando que estava doente, mas mandou a foto de um termômetro falso, o mesmo registro que publicou nas redes sociais para os fãs. Após a falcatrua, a mulher decidiu encerrar a relação.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp