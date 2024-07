Getty Images Blake Lively e Ryan Reynolds

O casal de atores Ryan Reynolds e Blake Lively anunciaram o nome do quarto filho que tiveram em 2023. O nome escolhido pela dupla foi Olin . Eles fizeram a revelação na última segunda-feira (22), durante a estreia do novo filme protagonizado por Reynolds: "Deadpool & Wolverine".







"Quero começar agradecendo à minha esposa Blake, que está aqui. Quero agradecer aos meus filhos James, Inez, Betty e Olin, que estão presentes. Espero que, se tiver sorte, este momento seja a coisa mais marcante", disse ele durante o evento, que ocorreu em Nova York, nos Estados Unidos.





Mais filhos?

O casal pretende continuar aumentando a família. Em entrevista ao "E!News", Ryan declarou que quer ter o "máximo" de filhos possíveis. "[Eu quero]tantos quanto for possível. O máximo de corações batendo que puder, correndo por aí, quebrando coisas na casa. Eu amo isso. Vamos ter mais", declarou ele.





Brasil

O marido de Blake Lively esteve no Brasil recentemente. Ryan Reynolds veio ao Brasil para promover "Deadpool & Wolverine". Na trama, ele divide o protagonismo com o ator Hugh Jackman, que também esteve em terras brasileiras durante a divulgação do longa.

