Reprodução/X Marvel Studios Ryan Reynolds e Hugh Jackman virão ao Brasil

O pedido dos fãs brasileiros foi atendido pela Marvel e a presença dos astro Hugh Jackman e Ryan Reynolds foi confirmada em comunicado nesta quinta-feira (4), para a divulgação do novo filme do Universo Cinematográfico da Marvel: Deadpool & Wolverine.

Além dos atores, o estúdio confirmou também a vinda da atriz Emma Corrin, que interpreta a personagem Cassandra Nova (irmã do Professor Xavier nas HQs), e do diretor Shawn Levy.

Os astros chegarão em breve - a data ainda não foi confirmada - no Rio de Janeiro e devem fazer uma pequena turnê pelo país. "O come to Brazil fez efeito! Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin e Shawn Levy chegam ao Brasil em breve e, mais uma vez, a gente vai mostrar que o fã brasileiro é diferenciado demais!", diz o comunicado publicado nas redes sociais.

Deadpool & Wolverine é o único projeto do estúdio a ser lançado nos cinemas em 2024, com estreia prevista para o dia 25 de julho. O terceiro filme da trilogia do mercenário é o primeiro a ser lançado pelo selo do MCU (Marvel Cinematic Universe), e traz o retorno de Hugh Jackman como o personagem das garras de adamantium, que, até então, havia encerrado sua carreira como o personagem no filme Logan, de 2017.

Outros nomes icônicos dos filmes dos X-Men e do universo Marvel, anteriormente sob a tutela do 21st Century Fox, também foram confirmados, como Jennifer Garner, como Elektra, e Tyler Mane, como Dentes de Sabre.

Confira o trailer abaixo.







O 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗕𝗿𝗮𝘇𝗶𝗹 fez efeito! 😱



Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin e Shawn Levy chegam ao Brasil em breve e, mais uma vez, a gente vai mostrar que o fã brasileiro é diferenciado demais! pic.twitter.com/dN12yf4KNI — MarvelBR (@MarvelBR) July 4, 2024