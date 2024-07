Reprodução Instagram e X, antigo Twitter, EPTV, afiliada da Rede Globo Veja vídeo da prisão da ex-panicat Ana Paula Leme

A influenciadora e ex-panicat Ana Paula Leme, de 47 anos, foi presa no último sábado (20), no Cambuí, em Campinas. Um vídeo mostra o exato momento em que a mulher é presa e chuta um dos policiais militares que deu voz de prisão para ela.





O vídeo, obtido pela "EPTV", afiliada da Rede Globo, foi publicado nas redes sociais do canal nesta segunda-feira (22). Nas imagens, é possível ver que o policial agredido pela ex-panicat foi atingido na região da genitália; assista:

MODELO PRESA POR INJÚRIA, DESACATO E AMEAÇA NO CAMBUÍ, EM CAMPINAS | Ana Paula Leme se recusou a pagar, agrediu um policial e xingou a funcionária de uma loja de conveniência. Acesse https://t.co/KOraDwC2Jf e confira todos os detalhes! #JornalismoEPTV pic.twitter.com/cBmdpcTkYd — EPTV (@eptvoficial) July 22, 2024

Entenda o que aconteceu

No último sábado (20), Ana Paula Leme se negou a pagar a conta que fez em uma loja de conveniência de um posto de gasolina no qual consumiu salgados e cerveja. A ex-panicat insultou uma das funcionárias do estabelecimento, que chamou a Polícia Militar (PM).





Quando os policiais chegaram, Ana Paula foi resistente em mostrar os documentos de identificação. Durante o momento em que era presa, ela ainda chutou um dos policiais. Ela foi indiciada por injúria, desacato, ameaça e embriaguez ao volante.





A reportagem do iG Gente não conseguiu contato com a defesa de Ana Paula Leme até a publicação deste texto. O material será atualizado caso se manifeste.

Conheça Ana Paula Leme:

Ana Paula Leme em foto nas redes sociais Reprodução Instagram - 22.7.2024 Ana Paula Leme costuma postar fotos de biquíni Reprodução Instagram Ex-panicat compartilha rotina fitness nas redes sociais Reprodução Instagram Ana Paula Leme já participou do 'Pânico' e do reality 'Casa Bonita' Reprodução Instagram Com 175 mil seguidores, influencer foi detida sob suspeita de desacato, embriaguez ao volante, injúria e ameaça Reprodução Instagram





