Reprodução/Instagram Ryan Reynolds zoa com Hugh Jackman e ator de 'Logan' responde

O elenco de Deadpool & Wolverine está em turnê para a divulgação do novo filme, e Ryan Reynolds, fazendo jus ao personagem, não perde a oportunidade de zoar o colega de elenco, Hugh Jackman. Em um vídeo compartilhado pelo Instagram, o astro mostra aos fãs um outdoor exibindo uma cena do filme Oklahoma!, de 1998, no qual Jackman aparece cantando a música "Oh, What a Beautiful Mornin".

"Eu fiz um outdoor. Eu roubei — sequestrei um outdoor para o Hugh", diz Reynolds. "Aproveite cada segundo. Eles crescem tão rápido.", complementou o ator na legenda da publicação. Assista abaixo:

Nos comentários, Hugh Jackman, que também é cantor, respondeu: “Filme errado. Mas… Obrigado, eu acho. Isso são lágrimas? Mas que porr* está acontecendo?”

Na tarde de ontem, a Marvel confirmou oficialmente a vinda do elenco de Deadpool & Wolverine ao Brasil, mais especificamente ao Rio de Janeiro. Além de Ryan Reynolds e Hugh Jackman, foi confirmada a presença da atriz Emma Corin e do diretor Shawn Levy. O filme está previsto para estrear no dia 25 de julho, somente nos cinemas.



