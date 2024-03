Getty Images Blake Lively no red carpet em 2022

A atriz norte-americana Blake Lively usou as redes sociais na última sexta-feira (22) para se desculpar com a princesa de Gales, Kate Middleton. A estrela de "Gossip Girl" havia zombado de uma foto de Kate com os filhos, devido às edições feitas na fotografia.



Na publicação, Blake diz: "Tenho certeza que ninguém liga hoje, mas eu sinto que preciso reconhecer isso. Fiz uma postagem boba sobre o frenesi da ‘falha de photoshop’ e, ah, cara, essa postagem me deixou envergonhada hoje”. Ela pede desculpas e afirma estar "enviando amor e votos de felicidades a todos, sempre”.

A foto em questão ganhou grande repercussão nas redes devido às incongruências presentes. Na foto, aparece Kate e os três filhos — George, Charlotte e Louis — e foi divulgada pelo Palácio de Kensington. Kate assumiu que fez as edições na imagem e se desculpou pela confusão.

Blake foi uma das pessoas que zombou da foto, postando uma imagem comicamente editada para promover a linha de bebidas Betty Buzz. Nela, Blake está sentada à beira da piscina com uma lata, com o polegar alargado e um limão flutuando acima da cabeça.

O pedido vem em meio ao anúncio de que a princesa de Gales foi diagnosticada com câncer. Kate estava sumida nos últimos meses após passar por uma cirurgia abdominal em janeiro deste ano.

Em um vídeo publicado nos perfis oficiais, a esposa do príncipe William explicou que está nos primeiros estágios da quimioterapia e, por conta do susto, mantiveram segredo.

