Reprodução/Instagram Otaviano Costa passa por cirurgia após descoberta de aneurisma

O apresentador e ator Otaviano Costa, de 51 anos, ganhou apoio de vários famosos da classe artística nesta terça-feira (23). As celebridades enviaram mensagens ao marido de Flávia Alessandra após ele expor que havia sido diagnosticado com um aneurisma da aorta.





"Querido, orando por sua completa recuperação", escreveu a ex-atriz global Gloria Pies, que recentemente veio a público negar os boatos de que daria voltaria à Globo para interpretar a vilã Odete Roitman no remake de "Vale Tudo" pelo valor de R$ 2 milhões.





"Que privilégio te ver bem, irmão. Graças a Deus o pior ficou para trás. Essas situações fazem a gente pensar na vida e entender como tudo é especial e único. Que você se recupere bem rápido!", escreveu o ator Thiago Fragoso, fora das telinhas desde que participou de "Travessia" (2023), novela das nove de Gloria Perez.





Revelação

Otaviano Costa surpreendeu o público na última segunda-feira (22), quando usou as redes sociais para contar que, por meio de um exame de rotina, havia descoberto o diagnóstico de um aneurisma da aorta.





"Num simples eletrocardiograma, o médico detectou o avanço de algo que estava colocando a minha vida em risco. Eu estava com um aneurisma da aorta ascendente torácica num nível muito perigoso", detalhou.

