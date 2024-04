Reprodução/Instagram - 01.04.2024 Aoresentador brincou com retorno de programa nesta segunda (01)





O apresentador Otaviano Costa anunciou nesta segunda (01) que o programa "Vídeo Show" voltaria. No entanto, a postagem do artista é uma brincadeira do Dia da Mentia, que acontece anualmente no dia 01 de abril.



"O Vídeo Show vai voltar! Sim, estou de volta a TV Globo. Durante 5 anos, diariamente, fiquei a frente deste programa icônico da TV aberta e me conectar com esta público das tardes brasileiras, foi uma troca realmente maravilhosa e inesquecível", iniciou ele.

"Feliz em anunciar que esse programa tão querido pelo público, vai voltar a fazer parte de nossas vidas novamente. Mas agora, além das produções da tv aberta e dos canais Globo, cobriremos tbm todas as produções do Globoplay! Quanta coisa hein?!Tudo juntinho com (e para) vocês! Mas uma coisa ainda não posso falar: quem vc chuta que será minha dupla de cena? Às 17:00, eu conto em meus stories. Bora que bora pra televisão aberta também, meu povo maravilhoso!", contou Otaviano.

Nos comentários da publicação, os seguidores desmascararam a brincadeira realizada pelo ator. "Paraaaaaa! Não ilude no primeiro de abril! Amava você no Video Show", comentou Marina Ruy Barbosa.

"Rapaz… o 01 de abril tá mexendo com o psicológico do brasileiro", disse um seguidor. "Isso não se faz, Ota!!! nós órfãs de video show já sofremos demais para ter pegadinha de 1° abril". opinou um segundo.

"Não brinca, hoje é primeiro de abril mas eu não aceito ser iludida assim", avaliou uma terceira.



