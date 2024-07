Reprodução/Instagram Otaviano Costa passa por cirurgia após descoberta de aneurisma

Nesta segunda-feira (22), Otaviano Costa apareceu nas redes sociais para anunciar que passou por uma cirurgia para tratar um aneurisma da aorta ascendente torácica.

O apresentador explicou que passou pela cirurgia há uma semana e que já recebeu alta do hospital. No vídeo, ele detalhou que deu entrada no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, no dia 8 de julho e passou pelo procedimento, que durou sete horas, no dia 10.

"Há mais ou menos 30 dias minha vida virou de cabeça para baixo. Eu estava ótimo de saúde, não tinha nenhum sintoma, mas tinha uma dorzinha que estava me incomodando aqui", começou ele, passando a mão pela região do peito.

"Um simples ecocardiograma detectou algo que tava colocando a minha vida em risco. Eu tava com um aneurisma da aorta ascendente torácica, num nível muito perigoso que a qualquer momento, por ele não estar com nenhum sintoma externa detectável, nenhuma questão. Eu poderia, a qualquer momento, ter o rompimento da minha aorta e assim sem irreversível", contou ele.

Na sequência, o ator explicou: "O aneurisma é o inchaço da veia e, no meu caso, foi causado por uma válvula chamada válvula tricúspide, só que eu nasci com uma válvula bicúspide, e jogava muito sangue na minha aorta, e ela inchou muito nos últimos tempos e colocou a minha vida em risco".

No meio do vídeo, Otaviano revelou que a cirurgia não foi pequena. "Abre o esterno, essa parte do peito e é uma cirurgia invasiva. Fui tomado por um turbilhão de emoções. Como se fosse uma última vez para tudo. Última vez dormindo no quarto com minhas filhas, vendo apresentação de balé... Altos e baixos, mas teve uma hora que sabendo que era fundamental a cirurgia, conversei comigo mesmo, e me dominei pela coragem. Entendi que era necessário".

"E aí, durante esse mês, planejando a vida, como vai ser, eu vim para o Sírio Libanês no dia 8 de julho e no dia 10 de julho fiz a cirurgia que durou mais ou menos sete horas. Família inteira aqui, meu pai, minha mãe, as meninas. Deixei a notícia muito sigilosa. Aí fiz a cirurgia, fui para a UTI, passei 3 dias, e agora estou em um apartamento da unidade coronariana e estou vivo, celebrando hoje uma semana da cirurgia. Ainda estou com dreno, e é cada pequeno passo de uma vida. Agora é viver a vida plenamente, sem risco nenhum, só acompanhar", completou ele.





