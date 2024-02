Reprodução/Instagram Jade Magalhães faz declaração para Luan Santana após reconciliação

Jade Magalhães usou as redes sociais nesta quinta-feira (29) para assumir publicamente a reconciliação com Luan Santana após quatro anos.

A influenciadora compartilhou um registro dos dois agarradinhos na piscina durante a viagem de férias e comentou o fato de terem voltado com o relacionamento.





"Eu sempre acreditei no amor. E por acreditar, estou aqui, aqui estamos. No silêncio aprendi. Muitas coisas vivi, evoluí... E de repente, ouvi a música voltar a tocar. Como não me deixar levar por ela?", começou ela.





A morena detalhou os momentos em que lembrava do artista. "Te levei em cada passo decorado e cada nota da nossa canção; eles viveram em mim marcados. Nessa hora, o coração passa a comandar tudo e a felicidade é a maior certeza de que a nossa vida vale a pena. Ela pulsa em nossas veias e genuinamente escancara o nosso sorriso".

"Me permiti te dar a mão e voltamos a dançar, como um pause e replay. Meu coração é e sempre será amor. Que Deus nos conceda sabedoria e proteção. Te amo, Luan!", concluiu ela.

Nos comentários, Luan Santana fez questão de se declarar à namorada. "Te admiro. Te amo", escreveu.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: