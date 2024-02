Reprodução/Instagram - 28.02.2024 Luan Santana e Jade





Luan Santana movimentou as redes sociais ao fazer uma declaração especial para a namorada, Jade Magalhães, na tarde desta quarta-feira (28). No Instagram, o cantor confirmou que reatou o relacionamento após quatro anos e refletiu sobre a história dos dois.

"Disse que a legenda seria só uma frase. Que ninguém precisava saber demais de nós, dessa vez… Que o que a gente sente é nosso, e bastava ser 'publicado' ao pé do ouvido. Mas acho que o mundo precisa da nossa história. As pessoas precisam daquilo que a gente inspira", começou o cantor.







"Te conheci dançando, te namorei caminhando, te imaginei de noiva, voando. Mas te perdi, caindo. Pqp, foi foda ver ela indo”, continuou.





"Ela também se desmontou. Mas foi juntando as peças do quebra-cabeça da vida, e se construiu de novo. Focou nas amizades, focou no trabalho, cresceu, se encontrou, se valorizou, se deu poder, se iluminou e, aí, sim, a luz agora era só dela. Ela sabia o queria e eu também. Ela sempre soube o que queria. E eu também."

Por fim, Luan afirmou o que, segundo ele, sempre teve certeza: "Porque sempre foi ela… Ela e sua calma, sua força, sua bondade, sua doçura. Sempre foi ela, sempre será ela, porque eu sou melhor com ela, e ela é mais completa comigo. Ga, eu te amo. Que bom que ficou tudo bem."

Nos comentários, amigos e seguidores do casal comemoraram o retorno do casal. Ludmilla, Marina Ruy Barbosa, Fernanda Rodrigues e Simone Mendes, entre outros, deixaram seus comentários. Em 10 minutos no ar, a publicação apaixonada já acumulava 40 mil comentários e mais de 80 mil curtidas.

