Reprodução/Instagram Ana Castela e Gustavo Mioto estão juntos novamente

Ana Castela e Gustavo Mioto reataram o namoro mais uma vez. A confirmação foi feita pelo próprio casal, que se beijou no palco durante um show dele na terça-feira (30). "Gente, a vida tem dessas: voltem para o ex de vocês, que é bom demais", brincou a Boiadeira.

Os rumores de que Ana Castela e Gustavo Mioto estariam juntos novamente começaram a circular no último mês. No domingo (28), os dois foram flagrados de mãos dadas durante o aniversário do pai do cantor, Marcos Mioto.

Os artistas haviam comunicado o segundo término em janeiro deste ano. Eles anunciaram o namoro publicamente em junho de 2023, chegaram a terminar em setembro daquele ano e reataram um mês depois.

