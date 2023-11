Reprodução Marcos Oliveira, o 'Beiçola'





Marcos Oliveira, ator conhecido como Beiçola, se manifestou após o vazamento de áudios sobre uma contratação de um garoto de programa para ele e o suposto namorado, um rapaz chamado Lucas.

Em conversa com a coluna, Beiçola afirmou que Lucas é um "cambalacheiro" e que as acusações do rapaz são falsas. "Primeiro, eu não tenho namorado. Isso é falso. O cara dando um golpe de novo, que não tem responsabilidade com a vida. Estou trabalhando em São Paulo e recebi essa notícia", diz Beiçola.





"Não tem nada a ver. O Lucas simplesmente foi meu amigo e é um cambalacheiro também. Ele acha que eu tenho que resolver tudo", completou Beiçola, que negou o contato com um garoto de programa.

O ator também negou que teria feito uma crítica ao cheiro do perfume de Deolane Bezerra, que deu uma ajuda financeira de R$ 50 ml a ele recentemente.

A exposição dos áudios foi feita pelo jornalista Erlan Bastos, do portal Em Off. No conteúdo, Beiçola pede uma noite quente com um garoto de programa e Lucas. "Não casa não, querido! É só para aproveitar um pouco. Faz um ‘fifty fifty’, paga um cachezinho e manda embora. É só isso e nada mais. Hoje em dia tá barrada pesada. Não brinca, não… Nem punh*** eu tô batendo mais, pois está tudo mole. Mas eu fico olhando. Adoro olhar e chupar, mas orgasm* mesmo, demora", teria dito.

Lucas apoiou com a sugestão de Marcos Oliveira no áudio. "Pior que eu também gosto de olhar e isso me dá um tes** do cara***. Então, fechou! Venha para cá mais tarde que a gente chama um garoto de programa gostoso e você fica olhando. Eu chup* ele, ele me chup*, depois te chup*, e vamo que vamo fazer sex*", completou.