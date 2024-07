Reprodução TV Globo - 21.7.2024 Renato Aragão chora durante 'Domingão com Huck'

Comediante responsável pela interpretação do icônico personagem Didi, Renato Aragão, de 89 anos, retornou à Globo no último domingo (21). O retorno dele ao canal ocorre após sua 'mágoa' com a empresa, que o deixou de fora do "Criança Esperança" em 2023.







Durante o dominical apresentado por Luciano Huck, Renato revisitou alguns trabalhos que fez ao decorrer da trajetória na TV. De filmes à séries, ele acabou se emocionando durante as recordações e não conseguiu segurar as lágrimas ao longo do programa.





"A gente almoçava na casa dos meus avós todo domingo, eu queria ouvir a música dos 'Trapalhões', e começava vocês. Eu acho que a vida é muito interessante. Eu estou aqui, 47 anos depois, ocupando esse espaço tão nobre no mesmo canal no qual eu comecei minha conexão com você. Eu te amo! Obrigado, de coração", destacou L uciano.





Após as homenagens que ganhou, o intérprete de Didi veio a público agradecer o marido de Angelica pelo espaço na atração. "Amigo Luciano Huck, que bom estar com você. Estava com saudades. Obrigado pelo dia maravilhoso que você me proporcionou", agradeceu.

