Reprodução/Instagram Renato Aragão sai em defesa da filha após onda de críticas: 'Orgulho'

O humorista Renato Aragão, intérprete de Didi, saiu em defesa de Livian Aragão nesta sexta-feira (15) após a herdeira ser alvo de críticas e ataques. Nos últimos dias, viralizou um trecho da palestra da jovem de 24 anos discusando sobre produtividade. Nas redes, internautas alegaram desconexão com a realidade.

No Instagram, o artista publicou um registro ao lado da única herdeira e a elogiou. "Filha, tenho muito orgulho da mulher que você é. TE AMO", se declarou na legenda.





Entenda a polêmica:

Livian Aragão viralizou em palestra coaching discursando sobre produtividade: "Todo mundo tem 24 horas no dia. Por que algumas pessoas conseguem fazer tantas coisas, e outras parecem não sair do lugar? O nome disso é produtividade, como você dá conta do seu tempo. O sol nasce pra todo mundo. O que a gente faz com essas 24 horas que temos no dia?".

Nas redes sociais, o trecho foi duramente criticado pelos internautas, que apontaram que a jovem teve uma vida repleta de privilégios. Segundo os críticos, a herdeira deveria considerar que as oportunidades e o estilo de vida não são os mesmo em um país tão desigual como o Brasil.

"A mona nunca pegou um busão lotado em horário de pico e acha que sabe alguma coisa da vida", apontou uma internauta.

"O sol nasce pra todo mundo, mas nem todo mundo nasce em berço de ouro. Tendo acesso a todo tipo de suporte, empregados, educação. O nome disso é falta de noção de realidade", criticou outro.

Ainda nesta sexta-feira (15), Livian se pronunciou justificando a fala que viralizou nas redes. "Tenho plena consciência dos meus privilégios. Eu nasci em uma família que pode me proporcionar bons estudos, oportunidades, amor familiar e tive acesso às informações para que eu pudesse me desenvolver", admitiu.

A herdeira de Renato Aragão apontou que teve a intenção de dizer que as horas do dia podem ser otimizadas. "Meu intuito da palestra era (e foi) mostrar que todos nós temos as mesmas 24h no nosso dia, mas temos que aprender a administrar nosso tempo (produtividade), ir atrás dos nossos sonhos de maneira objetiva".