Reprodução/Instagram Angélica expõe detalhes do grupo de mensagens com Xuxa e Eliana

Angélica matou ainda mais a curiosidade dos fãs ao expor detalhes do grupo de WhatsApp com Xuxa Meneghel e Eliana. A apresentadora negou a fala da Rainha dos Baixinhos sobre a troca de mensagens.

"A Xuxa esteve aqui e falou que tem um grupo de WhatsApp e você está nele. Você, ela e a Eliana. Ela falou que quem mais fala sacanagem é você", disse o apresentador do 'Só no Gogó', do Multishow;

A artista então desmentiu: "Ela mentiu. Amor, ela é a que mais fala. Fala loucuras e fala sem parar, gente", declarou.

"Eu falo: Chega, a gente não quer nem ouvir mais, chega", disparou ela na sequência.

A esposa de Luciano Huck confirmou que o grupo é composto apenas pelas três e afirmou que o conteúdo é segredo. "Se um dia alguém pegar, roubar esse celular, vai todo mundo preso", brincou.

