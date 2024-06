Foto: Reprodução Sasha Meneghel relembra forma como lidava com exposição na infância e adolescência: 'Deixava de ir a lugares para não ser fotografada'

Filha de pais famosos, Sasha Meneghel precisou lidar com a exposição desde que nasceu. Hoje, aos 25 anos, a herdeira da apresentadora Xuxa Meneghel e do ator Luciano Szafir diz que enxerga isso de forma mais saudável. Mas nem sempre foi assim…

“Quando era criança, tinha muita ansiedade mesmo, num nível de sentir dor de barriga às vezes. Deixava de ir a lugares para não ser fotografada, quase surtava para ir ao shopping pensando em qual roupa ia usar, porque sabia que iam falar”, declarou a estilista em entrevista à revista Glamour.

“Me afetou diretamente a forma como me enxergava, não entendia porque opinavam sem nem me conhecerem. Eu levava tudo muito a sério, mesmo com meus pais pedindo para que não ligasse”, entregou ela.

Questionada sobre como é a sua relação com a internet nos dias atuais, já que a tecnologia canaliza todo esse assédio, Sasha respondeu: “Vivi uma fase que não tinha tanto acesso à internet, mas o pouco que tive foi o suficiente para desenvolver, na época, distúrbio de imagem e bulimia. As pessoas têm que ter noção da força da palavra, principalmente sobre uma criança e adolescente, mas a internet segue muito cruel”.

Agora, a diretora criativa da Mondepars garante que está “calejada”. “Aprendi a absorver o que é positivo, colocar em estantes separadas o que é expectativa dos outros, comentários…”, finalizou.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp