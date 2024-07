Reprodução Instagram Juliano Floss e Marina Sena

A cantora e compositora Marina Sena, de 27 anos, surpreendeu os seguidores e fãs na última quinta-feira (18), quando usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques ousados. Em uma das fotos, a artista aparecia sem roupa. Os registros foram elogiados por Juliano Floss, de 20, com quem assumiu namoro recentemente.





"Uma [foto] mais foda que a outra", escreveu o loiro, que teve uma eliminação polêmica no "Dança dos Famosos", da Rede Globo, nos comentários da postagem feita pela namorada. O novo casal está viajando de férias com outros famosos, a exemplo da cantora Anitta.

Marina Sena coleciona hits em sua carreira Reprodução Instagram/Marina Sena/@fernando_tomaz Marina Sena já fez feat com Juliette Reprodução Instagram/Marina Sena/@fernando_tomaz Marina Sena participou do 'João Rock 2024' Reprodução Instagram/Marina Sena/@fernando_tomaz





Confirmação

Após meses de rumores e especulações de que estariam namorando, Marina Sena e Juliano Floss assumiram que estavam se relacionando amorosamente. O dançarino oficializou o namoro durante a final do "Dança dos Famosos", no "Domingão com Huck".





"Amor! Acho que ela está em Madri. Obrigado por ter entrado na minha vida. Não vou me prolongar muito, senão vou ficar nervoso. Tem gente que entra para mudar tudo, e você está mudando tudo. Te amo", declarou ele ao decorrer do programa dominical.

