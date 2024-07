Reprodução Marina Sena assume romance com Juliano Floss em viagem à Holanda

Após meses de rumores, a cantora Mariana Sena e o influenciador Juliano Floss finalmente assumiram o romance publicamente. Nesta quarta-feira (3), o dançarino abriu um álbum de fotos, em que aparece beijando o novo amor.



A publicação foi feita no Instagram, surpreendendo os internautas e fãs do casal, que estavam na expectativa do romance. As fotos escolhidas registram a passagem da dupla por Amsterdã, na Holanda.

Nos comentários, não faltaram comentários celebrando o novo relacionamento. "Aaaaaaaahhhh linduxoss! Eles não estavam se aguentando mais! Muito amor", apontou um seguidor. "Finalmente kkk Deus abençoe demais", escreveu o cantor MC Daniel.

"Vocês são muito lindos", destacou outra internauta. A cantora Anitta se juntou aos apoiadores do casal e dedicou diversos emojis de coração na publicação.

