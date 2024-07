Reprodução/Globo Domingão: Juliano Floss se declara para Marina Senna ao vivo

Juliano Floss fez a primeira declaração ao vivo para Marina Sena . Após muitos rumores, o casal assumiu o namoro e o influenciador mostrou que está apaixonado durante a participação no Domingão com Huck.

No palco com os outros participantes da Dança dos Famosos, o tiktoker foi surpreendido com uma pergunta de Luciano Huck sobre o romance.

"Acho que ela está vendo direto de Madrid. Amor, obrigado por ter entrado em minha vida. Não vou me prolongar muito pra não ficar nervoso. Tem gente que entra na nossa vida pra mudar tudo e você está mudando. Obrigado, te amo", disse ele.





Juliano ainda pediu a 'benção para o apresentador. "Se você me der a benção, eu fico feliz", comentou ele. "Claro que sim, está mais que abençoado", respondeu Huck.

Vale lembrar que Juliano Floss e Marina Senna passaram alguns dias juntos na Holanda e foi onde resolveram anunciar o namoro.

Marina Sena e Juliano Floss em viagem na Holanda Reprodução Marina Sena na Holanda Reprodução Marina Sena na Holanda Reprodução Marina Sena e Juliano Floss em viagem na Holanda Reprodução Marina Sena e Juliano Floss em viagem na Holanda Reprodução Marina Sena e Juliano Floss em viagem na Holanda Reprodução Marina Sena e Juliano Floss em viagem na Holanda Reprodução Marina Sena e Juliano Floss em viagem na Holanda Reprodução Marina Sena e Juliano Floss em viagem na Holanda Reprodução Marina Sena e Juliano Floss em viagem na Holanda Reprodução Marina Sena e Juliano Floss em viagem na Holanda Reprodução





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp