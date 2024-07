Foto: Reprodução Pedaço de Mim terá 17 episódios

A série "Pedaço de Mim", que estará disponível na Netflix a partir do dia 5 de julho, retrata a vida de Liana (Juliana Paes), uma mulher que tem o desejo de ser mãe. Ela é casada com o advogado Tomás (Vladmir Brichta) e descobre uma traição por parte do marido. Em uma noite, a protagonista sai para dançar para tentar superar o que aconteceu. No entanto, o pior acontece e ela é abusada por Oscar (Felipe Abib).

Após o momento traumático, a personagem principal descobre que está grávida de duas crianças, frutos da relação com o marido e do estupro que sofreu. A condição rara de Liana se chama superfecundação heteroparental, uma gravidez de gêmeos de pais diferentes.

Assista o trailer da série:

Com isso, a protagonista tentará manter a situação em segredo. Para ela, é difícil ter amor pelas duas crianças de maneira igual, já que uma delas é fruto de uma relação não-consensual.

A trama possui inspirações de elementos melodramáticos e conta com 17 episódios, que serão disponibilizados na plataforma de streaming de uma só vez, no dia 5 de julho. Além do trio protagonista, os atores João Vitti e Paloma Duarte estão no elenco da série.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.