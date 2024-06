Reprodução/Netflix Juliana Paes desabafa sobre PL do aborto: 'Não existem palavras'

Juliana Paes volta para a dramaturgia no papel de uma mulher que engravida após ser estuprada e pensa em abortar no melodrama 'Pedaço de Mim', da Netflix. A trama estreia no dia 5 de julho.

Com a atual discussão da PL 1904, a atriz opinou sobre o projeto de lei que equipara o aborto com homicídio e deseja criminalizar mulheres e profissionais da saúde que interrompas gestações, até em casos de abuso.

"No Brasil, às vezes, parece que você tem que ficar reiterando o óbvio. Nós, que somos mulheres, temos lugar de fala. Não existe comparação com o que acontece com o corpo de uma mulher abusada. Não existem palavras. Vocabulário é curto para tentar contar emoção, sensação, o misto de sentimentos. O nojo, vergonha, a incompreensão e principalmente a culpa", disse ela ao Splash.

O drama não contava com a atual questão, já que durante as gravações ela não estava sendo discutida. "Debate precisa ser tratado como questão de saúde pública e discutido pelas mulheres. Já que a gente não pode ter isso tratado por mulheres, porque não temos uma maioria nos espaços políticos, mas que isso seja tratado e falado pelas mulheres. A gente precisa de vozes femininas tratando desse assunto. É disso que sinto falta", completou.

Em 'Pedaço de Mim', Liana (Juliana Paes) sonha em ser mãe e descobre a gravidez de gêmeos de pais diferentes, uma raridade científica. Em meio a descoberta, Liana questiona se conseguirá amar os herdeiros da mesma forma.

O CHÁ REVELAÇÃO mais surpreendente que você vai ver hoje. 👀

Com @julianapaes , Vladimir Brichta, Palomma Duarte e Felipe Abib, minha nova série Pedaço de Mim chega em breve. pic.twitter.com/lu0NksvC1P — netflixbrasil (@NetflixBrasil) May 16, 2024





