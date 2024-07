Reprodução Instagram Hugh Jackman ganhou filtro de barro quando esteve no Brasil

Intérprete de Wolverine nos filmes do UCM (Universo Cinematográfico Marvel), o ator Hugh Jackman usou as redes sociais nesta quinta-feira (18) para agradecer um presente que ganhou enquanto esteve no Brasil para promover seu novo filme: um filtro de barro.





O presente foi dado pela criadora de conteúdo digital Samanta Alves. A influenciadora participou da cobertura de "Deadpool & Wolverine", filme estrelado por ele e por Ryan Reynolds, que também esteve no Brasil para divulgar a produção cinematográfica.





"Obrigado, Samanta e Marvel Brasil", escreveu o ator na legenda da publicação que fez no Instagram. Quando estava no país, o artista aproveitou para passear de bicicleta pelo Leblon, no Rio de Janeiro, além de ter visitado alguns campos de futebol da cidade.







Jackman deixou o Brasil na última terça-feira (16). Fora a franquia "X-Men", Hugh se destacou na indústria cinematográfica hollywoodiana pela atuação nos filmes: "Os Suspeitos", "O Grande Truque", "Caminhos da Memória", "Os Miseráveis", "Chappie", "Peter Pan" e "Um Filho".

