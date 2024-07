Reprodução Instagram Hugh Jackman passeia de bicicleta no Rio de Janeiro

Conhecido pela atuação em filmes de ação hollywoodianos, o ator Hugh Jackman, de 55 anos , usou as redes sociais nesta segunda-feira (15) para compartilhar registros de um passeio de bicicleta que fez pela orla do Rio de Janeiro, cidade em que está hospedado.





"Let's freaking go, Rio" ["Vamos Rio!", em tradução livre para o português]", escreveu o intérprete de Wolverine como legenda da postagem. Nos comentários da publicação, a base de fãs repercutiu o momento e rasgou elogios ao ator britânico.





"Seja bem-vindo ao Rio", desejou uma usuária do Instagram. "Vai dormir que tu é o Wolverine, não é o Batman, não", brincou um segundo internauta. "Te amo", declarou uma terceira. "Tenho uma inveja do Rio. Todos os atores vão para lá", acrescentou uma quarta. "Queria tanto estar aí", completou ainda um quinto.





Por que Hugh Jackman está no Brasil?

O ator veio ao país para promover o novo filme protagonizado por ele: "Deadpool & Wolverine". O longa ainda é estrelado por Ryan Reynolds, que também está no Brasil. Na manhã desta segunda-feira (15), o marido de Blake Lively publicou alguns registros no Rio de Janeiro.

