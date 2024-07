Reprodução/Instagram Podpah recebeu Hugh Jackman e Ryan Reynolds na terça-feira (16)

Igão e Mítico, apresentadores do Podpah, foram pegos de surpresa por uma chuva de elogios dos atores Hugh Jackman e Ryan Reynolds, que estiveram no Brasil para divulgar o filme Deadpool & Wolverine. No publicado na terça-feira (16), o ator de Wolverine afirmou que a dupla realizou uma das melhores entrevistas que ele já participou, enquanto Reynolds destacou que o podcast é “feito com amor”.

“Eu estava observando vocês e a minha carreira toda - e eu estudei jornalismo, originalmente - e sempre me perguntam qual é a melhor entrevista que já fiz”, começa Hugh Jackman.

“E eles não devem ter diploma de jornalismo, com certeza”, pontua Ryan Reynolds. “Eles estão improvisando, e isso que é bom.”

Jackman continua dizendo que, para ele, os melhores entrevistadores são os melhores ouvintes, e prestam atenção em vez de “pensarem na próxima pergunta”.

“E quando vocês olharem a gravação, observe os dois aqui [Mítico e Igão], ouvindo o Ryan, eles estão com os olhos fixos nele, e não pensando na próxima pergunta. Vocês estão totalmente atentos e ouvindo ele, então eu quero parabenizar, porque, da minha perspectiva, eu acho que é por isso que vocês são os mais populares e têm o maior sucesso”, conclui o interprete de Wolverine.

Ryan Reynolds concorda e conclui dizendo que o podcast é o “maior do sistema solar”, por ser “baseado na amizade, no amor”. “Vocês se divertem juntos, mas vocês conseguem se expressar. Sério, isso é muito legal! Parabéns. Tô muito feliz com isso!”

Eu não to chorando 🥺 pic.twitter.com/wn8rhCwZUZ — Podpah (@Podpah) July 16, 2024

A dupla de apresentadores, visivelmente emocionados, agradece aos elogios dos atores. Vale lembrar que, recentemente, Igão e Mítico foram criticados pela internet, por serem considerados “despreparados”, após trecho de episódio com participação de Dani Calabresa e Fábio Porchat ter viralizado, apontando que ambos não haviam assistido ao filme mais recente da dupla antes de convidá-los para o programa.

No episódio em questão, que foi originalmente ao ar em 2023, o Porchat chega a comentar que “se fosse um filme do Thor”, a dupla teria provavelmente ido ao cinema - fazendo uma crítica sobre os filmes de super-heróis tomarem boa parte do espaço nas salas de cinema nacionais.