Elenco de Deadpool & Wolverine virá ao Brasil

Mayra Dugaich Elenco de Deadpool

A Marvel anunciou nesta quinta-feira (4), a vinda do elenco do filme Deadpool & Wolverine ao Brasil para promover o filme.

Com o nome de Rolé no RJ , foi confirmado a presença de Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin e Shawn Levy no Rio de Janeiro.

“Mais uma vez, a gente vai mostrar que o fã brasileiro é diferenciado demais!” , acrescentou o anúncio.

Vale lembrar que eles já passaram por Xangai, na China e Seul, na Coreia do Sul para promover o longa.

A data da visita ainda não foi divulgada. A estreia do filme está marcada para o dia 26 de julho.

Hugh Jackman relembra teste para interpretar Wolverine

Na última terça-feira (2), o ator Hugh Jackman relembrou o teste para o personagem Wolverine , no filme X-Men, de 2000.

Durante uma entrevista à Entertainment Weekly ele revelou que estava totalmente convencido de que não iria pegar o papel.

Após a audição, Kevin Feige, que agora é presidente da Marvel Studios, mas na época era assistente de produção, o convidou para jantar com ele e o roteirista.

“ Eu disse: ‘Kevin, todos nós sabemos que não vou conseguir o papel. Você não precisa jantar. ‘Mas não, ele sentou-se lá e jantou um bife comigo e depois me levou ao aeroporto. Eu nunca esquecerei isso. Essa foi a coisa mais legal. Pensei: nunca mais o verei”, recordou.

Vale destacar que Jackman já interpretou o personagem por nove vezes diferentes.

Vale lembrar que o filme Deadpool & Wolverine, produzido por Kevin Feige, chegará aos cinemas no dia 26 de julho.

Confira: