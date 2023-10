Reprodução/Twitter Rico Melquiades revelou seu novo rosto no Domingo Espetacular

Rico Melquiades, ex-A Fazenda, mostrou os resultados das cirurgias plásticas que fez no rosto no programa Domingo Espetacular, da Record. O ex-A Fazenda revelou a busca para se enquadrar no padrão de beleza após comentários o chamando de feio .

O influenciador se submeteu a uma rinoplastia, afinou o rosto e fez procedimentos nos olhos, boca e nariz. Na quarta-feira (25), Rico Melquiades já havia aparecido nas redes sociais para mostrar os primeiros resultados das cirurgias plásticas.