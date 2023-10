Reprodução/Instagram - 24.07.2023 Rico Melquiades e Matheus Freire se separaram





Rico Melquiades anunciou nesta sexta-feira (13) o fim do noivado com Matheus Freire. O campeão de "A Fazenda 13" apareceu abalado nas redes sociais ao comunicar a separação do estudante de Direito, com quem assumiu o relacionamento em fevereiro deste ano.





O influenciador pediu Matheus em casamento em julho , durante uma festa de aniversário da filha do companheiro. Os dois protagonizaram uma crise na relação em agosto , quando comunicaram um término, mas logo reataram o noivado.

Ao anunciar o novo término, Rico relatou o "desespero" e ressaltou como não tomou a decisão de se separar de Freire. "'Decisão exclusiva dele'. Confesso que estou extremamente triste, mas vou tirar forças de onde não tenho. Estou muito triste. Não sou de ferro e nem sou esses blogueiros que acabam hoje e amanhã já estão com outra pessoa, felizes [...] "Vocês acham que tudo é mídia, eu estou desesperado", escreveu nos stories do Instagram.

Melquiades realizou uma rinoplastia recentemente e continua com curativos para se recuperar do procedimento. Ele disse estar se "segurando para não chorar por conta do nariz" e apareceu abalado em um vídeo, lamentando o término. "Sou o tipo de pessoa que quando gosta, eu me entrego, viro uma cadelinha [...] Estou solteiro. Vou ficar bem, porque nunca vi ninguém morrer de amor. Vou fazer minhas terapias. Já estou me dopando mesmo, tomando rivotril, por causa desse nariz", disse.









🚨FIM! Rico Melquiades aparece bem abalado em seus stories para anunciar o fim da relação com Matheus Freire.



O ex-fazenda disse que a decisão de terminar o relacionamento foi totalmente de Matheus. pic.twitter.com/sKY4g5P7Uv — Central Reality (@centralreality) October 13, 2023





Acusação de roubo

Bruno Ribeiro, assessor pessoal e amigo íntimo de Rico Melquiades, ainda acusou Matheus Freire de ter roubado o então companheiro. "Motivo do término: porque ele já roubou tudo o que tinha para roubar", afirmou no Twitter, onde ainda ameaçou expor conteúdos que poderiam indicar uma traição do estudante.

Motivo do término pq ele já roubou o que tinha pra roubar. Pronto falei! — Bruno Ribeiro 🐱 (@bruribeiroof) October 13, 2023





"Tenho todas as conversas do ex dele falando comigo, que vive procurando o ex. Toma vergonha na sua cara, v*gabundo. Rico fechou contrato milionário porque você era um pé rapado. Aí quer pagar de santo. Se você continuar mentindo, eu conto tudo", completou.

Ribeiro ainda citou situações em que Freire teria roubado de Melquiades, como em contratos profissionais do influenciador e em uma cirurgia plástica que realizou. "Agora vá lá me processar, que tenho prints de contratantes que você cobrava dele um valor 'x' e segurava o resto. Se quiser posto aqui", destacou.



"Foi uma cirurgia plástica que Rico fez e não precisava de cuidado. né? Mas a sua cirurgia de São Paulo foi preciso do Rico, para pagar R$ 6 mil de hospedagem e toda alimentação também. Deixe de falar m*rda rapaz e assuma que você é um bosta e pronto", completou o amigo do ex-"A Fazenda".

Rico negou a acusação de roubo nos stories do Instagram. "Em questão de roubo, nunca existiu, nunca fui roubado. Então, por favor, tirem essa ideia da cabeça", declarou.

