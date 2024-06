Reprodução Instagram - 6.5.2024 Clara Maia salvou filho de engasgo

A influenciadora Clara Maia usou as redes sociais na última quarta-feira (5) para fazer um alerta aos pais e mães de bebês sobre a manobra de Heimlich. A técnica salvou a vida de um dos filhos gêmeos dela, José, de 1 mês, que havia se engasgado após a amamentação.





"Passamos pelo maior pesadelo", define a ex-participante do reality "De Férias com o Ex Brasil". Durante o engasgo do recém-nascido, os cachorros e o marido, André Coelho, se desesperaram, e a influencer precisou manter a calma para que conseguisse desengasgar o filho.







"Graças a Deus, consegui ter o sangue-frio para fazer o que precisava ser feito, mesmo com o caos instaurado, cachorro e desespero! Eu nem ouvi o André pedindo o menino, anulei tudo e fiquei focada nele, já que eu sabia o que estava fazendo e não podia parar até ele respirar", explicou.





"Foram 3 minutos de pânico que duraram uma eternidade, mas Deus cuidou e deu tudo certo! Eu sempre falo isso e vou deixar registrado aqui: primeiros socorros deveria ser matéria no colégio! Deveríamos crescer sabendo. Essa manobra salva vidas. Hoje foi a do José, mas poderia ser a de qualquer outro bebê ou pessoa", acrescentou.

Assista o vídeo em que Maia salva José:





O que é engasgo?



De forma geral, os engasgos ocorrem após a ingestão de algum alimento ou até mesmo objeto que não segue o processo correto da deglutição, que começa na boca e vai ao estômago. O indivíduo engasgado pode ter dificuldades na hora de respirar, caso o alimento obstrua alguma passagem respiratória, como a traqueia.

