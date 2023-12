Reprodução MC Loma revela reação de pai biológico quando soube da filha: 'E daí?'

A influenciadora MC Loma falou com detalhes do genitor da primogênita Melanie. Em entrevista recente, a cantora revelou que o homem com quem se envolveu não quis assumir a paternidade e chegou a duvidar do parentesco, sugerindo teste de DNA, que posteriormente ele faltou à sessão.

Convidada do PodDelas, MC Loma revelou que entes da gestação tinha uma boa relação com o genitor da filha. "Eu pensei, hoje vou falar para ele, a gente vai namorar, fica velho, a gente vai criar nossa filha tudinho. Criei essa fanfic porque eu tinha uma visão dele, tipo, ele era um fofo comigo, eu tinha uma visão [que ele era] o melhor pai da vida", contou.

Após saber da gestação, o rapaz não identificado falou que não poderia ser o pai e duvidou da paternidade. Loma contou que pensou em fazer exame de DNA ainda durante a gestação, mesmo que tivesse risco ao bebê.

“Teve um tempo que eu queria fazer isso porque, tipo, eu tava tentando provar para ele que era dele, e eu achava na minha cabeça, que eu provando isso pra ele, iria mudar totalmente, sendo que depois eu vi que tipo, ele estava cagando pra uma parte dele”, apontou.

Após perceber que o rapaz não seria presente e não estava compromissado com a gestação, MC Loma tomou a decisão de não deixar o genitor criar uma relação com a filha Melanie após o nascimento.

"Eu tenho pra mim e falo pra todo mundo que Melanie tem um genitor que é ele e tem um pai que é Gabriel. Aí foi quando Gabriel entrou na história. Ele está comigo, acompanha tudo dela. Quando ele viu Melanie pela 1ª vez e Melanie o viu foi assim coisa de outra vida. Parecia que eles se conheciam! Melanie tipo amou ele, se acalmou e o olhar dela brilhou na hora", contou.

Na entrevista ao PodDelas, MC Loma garantiu que a filha não sente a ausência do pai biológico. "Gabriel ama ela. Eu vi que quem perdeu foi ele. Melanie não perdeu nada, sabe?! Melanie é rodeada de amor, tem Gabriel que é um paizão pra ela e está com ela em tudo. Ele a ama e ela o ama", destacou.