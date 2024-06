Reprodução MC Loma





A influenciadora MC Loma, de 21 anos, que está em viagem pela Itália, contou aos seguidores neste sábado (1º) que acredita estar sendo confundida por uma "pickpocket", termo que ficou popularmente conhecido para se referir a pessoas que furtam. No Brasil, chama-se os "batedores de carteira".

A dona do hit "Envolvimento" lamentou a discriminação e acredita que tenha sido por conta da roupa que estava usando durante o passeio com a amiga Mariely Santos, irmã de Mirella Santos, das "Gêmeas Lacração".





Segundo Loma, os gringos a olhavam feio por onde ela passava e escondiam as malas. A cantora disse ainda que a influenciadora Mariely, que estava vestida "de patricinha", não está sendo confundida.

A expressão “Attenzione pickpocket!” ficou famosa após uma italiana viralizar nas redes sociais ao gravar vídeos alertando os turistas na Itália, onde expõe o grupo de pessoas que furtam disfarçadamente. Nos vídeos, a mulher sai correndo atrás deles enquanto filma e grita "Attenzione pickpocket" para evitar os roubos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp