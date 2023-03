Reprodução Hugh Jackman revela como Wolverine danificou para sempre a saúde dele

O ator Hugh Jackman revelou que ter interpretado Wolverine durante anos danificou severamente as cordas vocais dele. O artista explicou que os rosnados e grunhidos característicos do personagem fizeram com que a voz dele nunca mais fosse a mesma.

Integrando o elenco do musical da Broadway ‘The Music Man’, Hugh conta com profissionais especializados em voz para tentar minimizar os danos causados pelo papel do herói.

“Meu falsete não é tão forte quanto costumava ser, e isso eu atribuo diretamente a alguns dos rosnados e gritos [feitos pelo personagem]", entregou durante participação no programa de televisão 'Front Row'.

O ator ainda explicou que a prática não seria recomendada nas escolas de teatro. "Meu professor de canto na escola de teatro teria ficado horrorizado com algumas das coisas que fiz [como Wolverine].”

“Aprendemos uma técnica de como gritar e como gritar sem estragar a voz. No entanto, durante Wolverine, eu gritei e gritei coisas que prejudicaram minha voz", completou.

Após a experiência como Wolverine, o ator tem buscado preservar o talento. "Procuro não me machucar. Eu me esforcei muito nos movimentos físicos e na minha preparação vocal para cada papel".