A dançarina e modelo Gracyanne Barbosa , de 40 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (14) para publicar os bastidores de um ensaio de lingerie . Os looks variavam entre propostas de renda e peças fio-dental.



Conhecida por compartilhar bons hábitos alimentares e expor a rotina de treinos físicos intensos, Gracyanne exibiu o corpo sarado e bronzeado nos cliques sensuais. A ex-dançarina do “Tchakabum” está solteira desde o fim do relacionamento com o cantor Belo .



Embora não estejam mais juntos, tanto a influenciadora quanto o músico já demonstram a possibilidade de se reconciliarem . Nesta semana, inclusive, alguns internautas especularam que o ex-casal estava prestes a reatar a relação.



Isso porque, na segunda-feira (13), Gracyanne revelou que estava recebendo presentes, como joias e buquês de flores, de uma pessoa que não se identificava . Alguns fãs suspeitaram de que Belo fosse responsável pelo envio dos presentes. O cantor não se pronunciou, e Barbosa segue sem saber a identidade do admirador dela.

