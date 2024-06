Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Fernando Mocó comemora 1 ano ao lado de Maraisa e se declara: “Te amo”

Hoje é um dia especial para Fernando Mocó e Maraisa , pois estão celebrando um ano juntos! O empresário Fernando Mocó não poupou palavras para expressar seu amor pela cantora Maraisa nas redes sociais, em uma emocionante homenagem que encantou os seguidores.

Em seu perfil oficial do Instagram, Fernando compartilhou uma série de fotos encantadoras do casal ao longo do último ano. Nas imagens, eles exibem toda a cumplicidade e amor que os unem, deixando transparecer o quanto estão felizes juntos.

Na legenda, Fernando se declarou apaixonadamente: “Hoje completam 10 meses de muitos que virão, com a benção de Deus! Te amo meu amor.” Essas palavras refletem não apenas a celebração do aniversário de namoro, mas também a confirmação do compromisso mútuo que têm um com o outro.

Vale lembrar que Fernando fez um pedido de casamento emocionante a Maraisa em setembro do ano passado, solidificando ainda mais o amor entre eles. Desde então, têm compartilhado momentos preciosos e construído uma história de amor que inspira muitos.

Para mais fotos e mensagens inspiradoras desse casal que conquistou nossos corações, confira o perfil de Fernando Mocó no Instagram. E que venham muitos mais anos de amor e felicidade para Fernando e Maraisa !

