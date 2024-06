Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Maraisa e Fernando Mocó

Maraisa, que faz dupla com a irmã gêmea Maiara , está planejando engravidar em breve. No último fim de semana, durante os bastidores de um show que fez em Minas Gerais, a artista revelou que estava tomando remédios para conseguir gerar um bebê.





"Estou na minha fase gordinha. Estou tomando remédios para engravidar e estou na minha fase de que, o que vier, vai vir. Eu sou inteligente, porque sei que estou me preparando para um momento, para o maior projeto da minha vida", declarou a cantora em entrevista ao "Conceito Sertanejo".





A musicista está noiva do empresário Fernando Mocó, com quem assumiu relacionamento em 2023. O casal, inclusive, já manifestou o desejo de oficializar a relação ainda neste ano.





Especulações de gravidez

Embora só tenha confirmado que está tomando remédios para engravidar durante o último fim de semana, Maraisa já vinha sendo alvo de especulações sobre o desejo de ser mãe. Isso porque o noivo da sertaneja passou a surgir com a mão na barriga da cantora em fotos publicadas nas redes sociais. Além disso, Maiara também reforçou as especulações depois que apareceu beijando a barriga da irmã.

