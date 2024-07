Reprodução/Instagram Karin Hils

Uma das vozes do "Rouge", a cantora e atriz Karin Hils, de 45 anos, surpreendeu o público ao fazer uma revelação da época em que foi selecionada para o grupo pop. Durante participação no podcast "Pod, Não Pod ou Depende", a artista contou que fez um aborto no início do grupo e explicou os motivos que a fizeram optar pela interrupção da gravidez.





"Assim que eu entrei no 'Rouge', fiz um aborto. Entrei no 'Rouge' e, dois ou três meses depois, eu engravidei. Lembro que estava ensaiando para poder fazer um Carnaval em Salvador. Embora eu não tenha planejado o 'Rouge' na minha vida e tudo aquilo, a vida é feita de escolhas e eu escolhi seguir com a minha carreira", iniciou ela.





Karin Hils contou que o pai do bebê sabia da gestação e que também a incentivou a abortar. A cantora, no entanto, não revelou a identidade do homem. "Lembro que comuniquei o pai e dígamos que ele me incentivou a isso, no sentido de não me apoiar. Ele falou: 'Você é doida! O que você vai fazer com a sua vida? Você demorou tanto para poder chegar até aqui'. Entendi o recado", afirmou.





"Estava no meio daquela loucura e lembro que pensava muito no contrato, que era muito amarrado. Fiz o aborto e segui com a minha vida. Nunca mais lembrei disso. Não foi uma coisa que foi me acompanhando ao longo da minha vida", acrescentou ela, que está no ar como a vilã Glaucia na novela "A Infância de Romeu e Julieta", exibida no SBT e no Prime Video.





Karin também falou da "oportunidade" de vivenciar o luto e ainda desabafou sobre a morte da mãe. "Na terapia, eu descobri que eu não me dava oportunidade de me dar luto nas coisas que aconteciam na minha vida, desde a morte da minha mãe. Ela morreu, virei a chavinha, mudei de casa, de repente estava em São Paulo, correndo atrás do meu sonho. Teve esse momento na minha vida e já encarei o trabalho. Assim venho seguindo", finalizou.

