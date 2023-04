Reprodução/Instagram Karin Hils não gravou sua participação no Cantando em Família





Karin Hils precisou ser substituída às pressas no reality show Cantando em Família, competição musical exibida dentro do Programa Silvio Santos. Ela, que é jurada fixa da bancada da atração comandada por Patricia Abravanel, não dará as caras nas gravações desta semana e precisou ceder seu lugar para outra artista: a cantora Vanessa Jackson.







O motivo da ausência de Karin foi rapidamente esclarecido pelo SBT: sua agenda de gravações para a novela Romeu e Julieta, que entrará no lugar de Poliana Moça, está muito corrida nesta semana. E como a artista tem um papel de destaque e será a vilã da história, o cronograma de cenas coincidiu com as datas reservadas para o reality musical.

Com isso, Vanessa Jackson foi escalada para substituí-la no júri da competição. E o mais curioso é que nos bastidores, diversos funcionários desavisados não conseguiram perceber a ausência de Karin e presença da substituta, já que muitos as consideram bastante parecidas até na maneira de falar.





A coluna procurou o SBT para comentar a substituição, e a assessoria de imprensa disse que Karin segue como titular do júri do Cantando em Família, mas que o cronograma de gravações da nova novela sempre será prioridade. Portanto, se houver outras ocasições em que sua agenda em Romeu e Julieta coincidir com o reality, ela precisará ser substituída.

Competição de famosos

O Cantando em Família tem reunido semanalmente um grupo de famosos, acompanhados de seus parentes, nessa competição musical, que renderá R$ 100 mil ao conjunto vencedor. Já passaram pela atração Adriana Bombom, Netinho de Paula, Pimpolho, entre outros.

A coluna noticiou que o clima nos bastidores é de festa, mas mesmo assim a produção enfrentou contratempos com Thiago Servo , ex-parceiro musical da cantora Thaeme Marioto. Além de demonstrar um total desequillíbrio com os parentes que levou para a competição durante os ensaios, o sertanejo parecia estar "desconectado" do trabalho e foi convidado a se retirar da emissora, que sequer o colocou para integrar o elenco de famosos que lutam pelo prêmio final.