O cantor sertanejo Sérgio Reis , de 84 anos, se afastou dos palcos. Após identificar um problema em exames médicos, ele foi submetido a um cateterismo no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo , conforme nota divulgada nesta sexta-feira (5).



De acordo com o comunicado, o músico esteve na instituição hospitalar na quarta-feira (3) para atualizar exames de rotina. Um problema em um stent, usado para restaurar o fluxo de sangue na região da artéria coronária, foi constatado e, por isso, ele foi internado.



O músico ficará em repouso absoluto pelos próximos cinco dias após a intervenção cirúrgica. Com isso, shows que ocorreriam nos dias 6 e 7 foram cancelados. Nas datas, ele se apresentaria em Bálsamo (SP) e também em São José da Barra (MG).



Os shows serão remarcados após a recuperação total do sertanejo, segundo a assessoria de imprensa do artista. “Os shows dos dias 6/7, na cidade de Bálsamo (SP), e 7/7 na cidade de São José da Barra (MG) foram cancelados e, nova data será reagendada assim que o cantor receber alta. Agradecemos a compreensão de todos”, finaliza o comunicado.

