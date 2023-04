Reprodução/Instagram Karin Hils ainda não conversou com Aline Wirley após a final do BBB 23





Karin Hils viralizou na última terça-feira (25) ao abrir uma live durante o anúncio da final do BBB 23 e chorar copiosamente por acreditar que Tadeu Schmidt anunciaria o nome de Aline Wirley como campeã, e rapidamente mostrar o semblante frustrado com a vitória de Amanda Meirelles. E ela falou com exclusividade à coluna sobre este meme acidental que ela criou.









"Eu não podia imaginar. Porque foi tão espontâneo. Eu estava vibrando, tinha chegado em casa de uma gravação e não tinha condições de encontrar outras pessoas, porque é sempre bom estar junto, né? E eu resolvi fazer aquela live. E eu não estava esperando. Podia jurar que o Tadeu estava falando da minha amiga, eu estava torcendo muito por ela, acreditei até o fim. Enfim, a gente luta tanto para aparecer bem na fita e eu apareci daquele jeito, é o que temos", disse, aos risos.

A cantora está no elenco da novela A Infância de Romeu e Julieta, que estreia em 8 de maio no SBT, no papel da vilã Glaucia Monteiro. A coluna a encontrou na cidade cenográfica da trama escrita por Íris Abravanel, na tarde de quinta-feira (27), e ela disse que está esperando encontrar Aline pessoalmente para conversarem sobre a passagem no BBB 23.

"Eu mandei mensagem pra ela, vi que ela estava no Mais Você. Enfim, um corre, imagino que a vida dela esteja uma loucura. E eu não quero nem perder o meu tempo, já falei, de ficar falando por WhatsApp. Eu quero encontrar pessoalmente, saber de todos os bafões, com uma garrafa de vinho do lado", avisou.





Aline foi bastante criticada pelo público por ser uma pessoa omissa no jogo, e do lado de fora Karin manifestou apoio à amiga, mas não concordou com todas suas atitudes no confinamento. No reencontro, a atriz do SBT avisou que não irá passar a mão na cabeça da vice-campeã do reality da Globo.

"Eu nunca passo a mão na cabeça. Eu dou muito carinho, amor e realidade", avisou. "Era uma dinâmica do programa essa coisa do conflito, mas a gente entendeu também que o grupo em si brigava e depois estava fazendo as pazes. É tão bom viver em paz, colocar o amor na frente e tentar resolver", completou.

Vilã cômica

Karin stá prestes a estrear em sua segunda novela no SBT. Embora tenha sido revelada ao Brasil por meio de um reality show produzido pela emissora de Silvio Santos, em 2002, foi na Globo que ela pode mostrar seu talento como atriz pela primeira vez.

Esta será sua segunda novela no SBT. Ao contrário da irmã Fabiana, sua personagem em Carinha de Anjo (2016-2018), ela agora irá explorar seu lado maldoso na TV.

"Estava louca por essa personagem. Fico encarnando de verdade. Ela é a quem organiza, quer aparecer, acha que a família é muito discreta, ela é ambiciosa, quer o poder", explicou Karin. "Estou trabalhando com uma equipe muito maravilhosa, e acho que me escolheram porque também tenho uma veia cômica. Então a gente consegue achar um equilíbrio entre a maldade e o humor. Eu tô numa expectativa enorme que as pessoas gostem e que eu não seja cancelada."