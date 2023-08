Reprodução/Instagram Globoplay dá sinal verde para produzir documentário do grupo Rouge





Karin Hils foi surpreendida durante uma live no DiaCast com uma informação inusitada a respeito de uma possível criação de um documentário sobre o Rouge no Globoplay. A notícia, lida pela apresentadora Gabie Fernandes, dizia que Erick Bretas, chefe do streaming, está disposto a contar a história da formação do grupo e de suas cinco integrantes. O interesse foi declarado em resposta a um usuário no Twitter, que indagou sobre a possibilidade do doc estrear no catálogo da plataforma.







"Quais as chances do Globoplay fazer um doc sobre o grupo Rouge? Sei que é difícil por elas terem surgido no SBT, mas certeza que seria sucesso como o da Xuxa hehe”, sugeriu o fã do girlgroup. "Olha, se eles quiserem, a gente poderia pensar em fazer juntos. Eu acho uma baita história", respondeu Erick nessa segunda-feira (22), deixando aberta a possibilidade.

"Muito! As integrantes já disseram que têm vontade, tem muita polêmica e história pra explorar”, concluiu o fã.

Olha, se eles quiserem, a gente poderia pensar em fazer juntos. Eu acho uma baita história. — Erick Bretas (@bretas_erick) August 22, 2023





O que torna o interesse inusitado por parte do profissional da Globo é que o Rouge foi formado no reality show Popstars, produzido pelo SBT. A primeira temporada, em 2002, formou o girlgroup, e a segunda, exibida em 2003, formou a boy band Br'oz, e ambos obtiveram sucesso nacional.

O grupo, que contou com as integrantes Aline Wirley, Fantine Thó, Karin Hils, Li Martins e Lu Andrade, performou suas atividades até 2006 e, regado à polêmicas, promoveu outros reencontros nos anos seguintes. Mas nenhum deles foi um retorno definitvo.

Vale lembrar, no entanto, que com a participação de Aline Wirley na temporada desse ano do Big Brother Brasil, da Globo, a artista abriu as portas em definitivo para o Rouge participar dos programas da emissora em eventuais colaborações e projetos.

Além disso, Karin também participou de produções da Globo. Em 2014, a cantora viveu a camareira Zulma na série Sexo e as Negas, idealizada por Miguel Falabella, que narra o universo de quatro mulheres negras na cidade alta de Cordovil, subúrbio carioca.

Confira a reação de Karin Hils ao saber da notícia:

A MATÉRIA CHEGOU NA KARIN, GENTE!! Vamos torcer pra que as partes cheguem a conversar agora 🤩 pic.twitter.com/bOFtT54mQC — ítalo soares (@apenasobservo15) August 23, 2023









* Texto de Lívia Carvalho

