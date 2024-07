Reprodução Instagram - 4.7.2024 Viviane Araujo mostra hérnia umbilical

A atriz e influenciadora Viviane Araujo , de 49 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (4) para revelar o diagnóstico de uma hérnia umbilical. A artista afirmou que passará por uma cirurgia de retirada amanhã (5).



“Eu já operei essa hérnia duas vezes. Uma antes da gravidez, que ela vinha para fora no umbigo e eu precisava empurrar. Depois da gravidez, ela voltou novamente e eu costurei todo o abdômen”, declarou Viviane, destacando que já havia passado por outros dois episódios semelhantes.



Segundo ela, a diástase, caracterizada pela separação dos músculos localizados na região do abdômen, causou o novo quadro. “Agora, por causa da diástase, voltou novamente. Amanhã, eu vou operar essa hérnia novamente”, detalhou a atriz, que está no elenco da próxima novela das sete: “Volta por Cima”.



Conhecida por postar os treinos nas redes sociais, Viviane antecipou aos fãs que passaria 45 dias longe da academia . “Academia será só com 45 dias que eu vou poder voltar com treinos, com carga, e eu não estou acostumada, porque tem que ficar bem cicatrizada para não voltar”, finalizou.

