Reprodução Instagram - 30.1.2024 Viviane Araujo durante treino de pernas

Rainha de bateria da Mancha Verde, em São Paulo, e da Acadêmicos do Salgueiro, no Rio de Janeiro, Viviane Araujo tem mostrado aos fãs a preparação física dela para desfilar no Carnaval 2024 pelas duas agremiações.



Na tarde desta terça-feira (30), a dançarina e atriz usou as redes sociais para compartilhar registros dela treinando as pernas. Exibindo os músculos torneados e definidos, Araujo foi elogiada pelos fãs.



“Nem sempre o resultado final é o que vale a pena. Às vezes, observar o quanto você é capaz ao se dedicar e se esforçar é ainda mais recompensador. Um bom dia pra todos”, escreveu ela como legenda da publicação.



Nos comentários da postagem, os seguidores que a acompanham nas redes sociais repercutiram o momento. “Seu corpo está sinistro, como faz a diferença treinar com quem entende”, disse uma seguidora. “A melhor de todas”, afirmou outro. “E essas pernas? Lindas demais”, elogiou uma terceira. “Um corpo perfeito”, declarou ainda uma quarta.

Veja o vídeo de Viviane Araujo treinando:





