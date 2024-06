Reprodução/Instagram Viviane Araujo aposta em novo visual para nova novela da Globo

Viviane Araujo revelou o novo visual para a sua personagem na novela 'Volta Por Cima', trama das 19h da Globo. A atriz voltará às telinhas após seis meses longe.

Na trama, a artista viverá Rosana e o look conta com os fios longos e mais claros.

"Novos horizontes! Rosana chegou! Personagem de Viviane Araujo para nova novela. O processo de caracterização é muito gostoso. Um trabalho em equipe feito com muito profissionalismo", celebrou a hairstylist Vivi Siqueira.

A profissional também comentou a parceria. "Eu sempre me sinto honrada em ajudar a criar uma nova personagem com minha arte".

Vale lembrar que o último trabalho de Viviane Araujo em novelas foi em 'O Sétimo Guardião', em 2018.





