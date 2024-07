Reprodução/Instagram Luciana Gimenez posa no espelho com biquíni em formato de sapo

Luciana Gimenez dividiu os primeiros registros da viagem por Nova York e surpreendeu os seguidores com um biquíni em formato de sapo.

Aproveitando o verão norte-americano, a apresentadora posou em frente ao espelho e exibiu o corpo sarado.

O modelo de crochê faz uma brincadeira ao conter olhos iguais a se um sapo.

Nos Estados Unidos, Luciana Gimenez está curtindo as férias com o filho caçula, Lorenzo Gabriel, de 13 anos, frutos do relacionamento com Marcelo de Carvalho.

Quem também mora em Nova York é Lucas Jagger, fruto da apresentadora com Mick Jagger. Aos 25 anos, o jovem se formou em Artes Literárias na New York University em junho.

Luciana Gimenez posou em frente ao espelho e exibiu o corpo sarado





