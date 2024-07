Reprodução Luciana Gimenez relembra vez que publicou um nude sem querer: 'F*deu'

A apresentadora Luciana Gimenez se divertiu ao relembrar o episódio em que publicou uma foto nua no Instagram. O caso foi discutido durante a participação dela no programa "Surubaum", apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.



Durante a conversa sobre intimidas, a apresentadora confessou estar acostumada a enviar fotos nuas para os parceiros. Foi devido a esse hábito, que Luciana Gimenez teve a intimidade exposta por pouco tempo para quem quisesse ver.

"Logo no começo do Instagram, a pessoa, claro, que achou que estava mandando (para outra pessoa), postei. Eu, que nunca posei pelada", apontou. "Eu nunca posei nua, achei que estava mandando para um ex e, juro por Deus, quando vi o negócio carregando, eu desliguei o celular".

Com a atitude tomada pelo desespero, Luciana Gimenez teve que contar com a rapidez da tecnologia. "Depois, tinha que esperar ligar. F*deu", relembrou. "Só que eram quatro horas da manhã, porque eu fazia o Superpop e acabava à 1h. Eu falava: ‘Gente, pelo amor de Deus!’, tinha que esperar carregar, e apaguei. Eu não quis ver se alguém tinha visto".

Após um tempo do caso, Luciana Gimenez conta que foi abordada por um homem durante um evento. "Falou: 'Eu vi, tá? Você já postou foto nua', e eu não tinha me tocado. Falei: 'Imagina, nunca postei'. Ele: 'Mas eu lembro, era 3h, lembra que você apagou rapidinho?'. Tive aquele tempo para o cérebro registrar, e eu: 'Mas deu tempo de tirar print?'", contou, revelando que o rapaz não registrou a foto explícita.

Ainda na conversa, a apresentadora deu detalhes de como tira as fotos. "Eu não sou uma pessoa que planejo muito. De repente, estou lá, e falo: ‘Ah, tô gostosa, e vai", revelou.

