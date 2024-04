Reprodução/Instagram - 25.03.2024 Camila Moura revela traição de Buda antes do ‘BBB 24’

Camila Moura respondeu perguntas feitas pelos seguidores do Instagram na última terça-feira (2). Após uma delas, a ex-esposa de Lucas Henrique esclareceu que o brother já havia a traído antes de entrar no BBB 24.

"O que quis dizer com segundo strike é que o Lucas já vacilou comigo antes em relação à fidelidade no casamento. E ele sabia que, se fizesse isso de novo, não teria perdão", explicou.

Em seguida, alguém questionou se era isso que o capoeirista falava dentro do programa, sobre algo que apenas os dois sabiam. "Sim, foi sobre isso, sim. Inclusive, se não me engano, não quero ver o vídeo, procurar, eles, na hora lá, usam um termo 'se safou', 'você já fez isso antes e se safou', alguma coisa assim, que é o fato de eu ter perdoado ele", Camila respondeu.

"Ele usa o fato de eu ter perdoado ele, de a gente ter feito anos de terapia de casal, anos de terapia individual, como ato de se safar, olha que bonitinho, que bacana. Alguns dias depois, ele fala abertamente isso, com todas as letras para a senhorita em questão também e aí não restava mais dúvida de que ela estava ciente de coisas do meu casamento que somente quatro pessoas sabiam, sem contar os nossos terapeutas", reclamou.

Camila Moura confirmou que já havia sido traída por Lucas Buda anteriormente pic.twitter.com/zr1QqhpFty — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) April 2, 2024





