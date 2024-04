Reprodução A atriz estará em um novo sitcom da emissora

Em janeiro deste ano, Regina Casé encerrou seu contrato fixo com a Globo após 40 anos de projetos na emissora. Três meses depois, a atriz estará em Tô Nessa, novo sitcom de humor da emissora que será dirigido por Patricia Pedrosa e conta com a criação de Jorge Furtado. A produção mostrará a história de cinco mulheres do Rio de Janeiro que sofrem com boletos e se viram a cada semana com um novo empreendimento.



Em entrevista ao jornal O Globo, a diretora esclareceu que a ideia de sua equipe é gravar o programa nos Estúdios Globo e colocá-lo no ar ainda neste ano. O modelo ainda contará com uma plateia: "É um formato superquerido do público".

"E se tem uma pessoa hoje, para estar em cima de um palco, fazendo um humor quente, trocando com a plateia, é a Regina. Sentei com ela e com o Jorge, na casa dela e falei: 'E se a gente transformar essa série num programa de auditório?'. Eles compraram a ideia na hora", explicou.

"Ao mesmo tempo que as pessoas falam 'que não se faz mais comédia como antigamente', que têm saudade de Sai de Baixo, de A Grande Família, aparece a frase 'o humor não inova'. A gente trabalha para entregar os formatos de antigamente com novos. Como se chega a isso? Estamos descobrindo, mas também queremos fazer algo que, talvez, o público não saiba que quer (...) A gente tem que enfrentar esse algoritmo louco porque o humor está aqui (aponta para o celular). Como você faz as pessoas trocarem o que está no acesso delas, que elas escolhem, que entrega exatamente o que quer ver? É um desafio fazer comédia para as massas no mundo dos nichos", acrescentou.







Em março deste ano, Regina Casé estreou Dona Lurdes - O Filme, nos cinemas. A trama é um spin-off da novela Amor de Mãe, de Manoela Dias. "Agora, no filme, é outra Dona Lurdes. Muita gente jamais imaginaria vê-la desse jeito (...) É o sonho de todo ator, principalmente quando o público também quer. Nem a autora aguentou, escreveu um livro e, depois, o roteiro do filme", apontou a atriz.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko