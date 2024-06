Reprodução Instagram Ariana Grande

A cantora e compositora Ariana Grande , de 31 anos, vem sendo extremamente criticada nas redes sociais. O motivo? Ter dito que acha o serial killer Jeffrey Dahmer (1964-1990) "fascinante" e que "amaria" ter conhecido ele. Além dos internautas, familiares de vítimas assassinadas pelo criminoso se revoltaram com a artista.





As declarações sobre Dahmer foram dadas em entrevista ao podcast "Podcrushed". "'Se você pudesse jantar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria?'. Eu pensei: 'Querido, você é tão fofo. Mamãe e papai, tudo bem se eu der a resposta verdadeira?'", iniciou. "Jeffrey Dahmer é muito fascinante. Eu acho que amaria ter o conhecido, talvez na companhia de outra pessoa ou algo do tipo. Mas tenho dúvidas", completou.





Após ter dito que considerava o criminoso "fascinante", a intérprete de Cat, de "Victorious", passou a ser criticada. Isso porque Jeffrey Dahmer é considerado um dos assassinos mais cruéis: entre os anos de 1978 e 1991, ele matou dezessete homens. Necrofilia, estupro e canibalismo também foram práticas usadas por ele durante os assassinatos.





Familiares de vítimas

Mãe de Tony Hughes, assassinado por Jeffrey em 1991, Shirley reprovou a conduta da artista. "Para mim, parece que ela está doente da cabeça. Não é chique ou engraçado dizer que você gostaria de jantar com ele. Também não é algo que você deva dizer aos jovens, o que ela diz que fez", disse ao "TMZ".





Irmã de Tony e filha de Shirley, Barbara também criticou Ariana Grande e pontuou que gostaria que ela fizesse uma retratação pelo discurso problemático e pela exposição das vítimas. Quando a série "Dahmer: Um Canibal Americano" foi lançada em 2022, a Netflix também foi rechaçassada por ter ficcionalizado os crimes cometidos pelo serial killer .

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp