Mayra Dugaich Ariana Grande fala sobre polêmicas de abuso na Nickelodeon

Na última quarta-feira (12), a cantora Ariana Grande esteve no programa Podcrushed e se manifestou pela primeira vez após a série documental Quiet on Set: O Lado Sombrio da TV Infantil .

Ariana começou sua carreira aos 17 anos em Brilhante Victoria , em 2010 como Cat e ganhou o spin-off Sam & Cat em 2013.

“Conseguimos, e isso foi muito bonito. Acho que tivemos algumas lembranças muito especiais e nos sentimos privilegiados por termos sido capazes de criar esses papéis e fazer parte de algo que foi tão especial para muitas crianças” , relembrou a artista.

Vale destacar que nem a cantora ou os apresentadores mencionaram o nome do criador de Dan Schneider ou o documentário, mas Ariana disse que tem sido “ devastador ” ouvir histórias de ex-atores infantis e referiu-se a eles como “ sobreviventes ”.

“Acho que o ambiente precisa ser mais seguro se as crianças vão atuar, e acho que deveria haver terapeutas. Os pais deveriam ter permissão para estar onde quiserem, e acho que não apenas nos sets das crianças. Se alguém quiser fazer isso, ou música, ou qualquer coisa nesse nível de exposição, deveria haver no contrato algo sobre terapia ser obrigatória duas ou três vezes por semana, ou algo assim ”, afirmou.

Vale lembrar que Dan Schneider foi o criador da série que Ariana iniciou sua carreira, Brilhante Victoria.

“Especificamente em relação ao nosso programa, acho que isso era algo que estávamos convencidos de que era a coisa mais legal sobre nós – é que nós ultrapassamos os limites com nosso humor. E as insinuações eram… era como uma diferenciação legal. E eu não sei, acho que tudo aconteceu muito rápido e agora, olhando para alguns dos clipes, eu penso: ‘Droga, sério? Que merda!’… e as coisas que não foram aprovadas para a TV foram colocadas sorrateiramente em nosso site ou algo assim ”, pontuou.

“ Acho que estou chateada, sim”, finalizou dizendo que se sente afetada pelas polêmicas.

Assista: