Reprodução Instagram Anitta, Ludmilla e Virginia são algumas das famosas que têm jatinhos

Sem filas, check-ins e toda a burocracia que um voo comercial precisa ter! É pensando em evitar todos esses trâmites que algumas famosas da classe artística investem altas quantias de dinheiro para comprarem jatinhos e viajarem com mais conforto e liberdade.





As cantoras, diga-se de passagem, são as que mais costumam comprar aviões próprios. Maiara e Maraisa, Simone Mendes e Ludmilla são algumas das musicistas que já afirmaram ser adeptas do investimento. Isso porque ter uma aeronave facilita a locomoção entre estados e cidades previstos na agenda de shows das artistas.





A funkeira Anitta , por exemplo, teria desembolsado R$ 40 milhões em um avião. Ela não detalhou qual modelo havia arrematado, mas tudo indica que seria um Gulfstream G100, no qual costuma aparecer durante fotos e vídeos que publica em redes sociais como o Instagram.





"Não gosto de voar muito e usar o jatinho o tempo todo, por isso o uso quando estou no Brasil. É um avião de oito pessoas, então não dá para fazer voos muito longos, precisa fazer escala e eu não gosto. Não tenho paciência para parar", contou ela, em entrevista ao "The Juanpis Live Show".





No ar aos sábados no SBT com o "Sabadou com Virginia" , a apresentadora Virginia Fonseca Costa também tem um jatinho próprio. O avião da influenciadora conta com uma ilustração dela, do marido, Zé Felipe, e das filhas Maria Alice e Maria Flor.